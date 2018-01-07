На Николаевщине при пожаре в дачном доме погиб 33-летний парень, который курил в постели

В пятницу, 5 января, в Витовском районе Николаевской области при пожаре в дачном доме по ул. Ореховая СВТ «Бирюза» погиб 33-летний местный житель.

Об этом сообщили в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Причиной пожара стала неосторожность во время курения в постели.

«В 17:50 соседи увидели дым из окна дачного дома. Очаг пожара соседи потушили самостоятельно, залив его водой. И уже потом на месте пожара, площадь которого составила 3 ​​кв.м, обнаружено тело хозяина. Вот так, 33 летний житель нашего края поплатился за свою пагубную привычку», - говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели Николаевщины еще раз обратились ко всем жителям и гостям региона с призывом ценить и любить свою жизнь.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве произошел пожар из-за того, что женщина подожгла свечи и оставила их без присмотра.