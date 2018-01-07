В Запорожье грузовик «АТБ» врезался в «скорую помощь», которая везла пациента

В Запорожье в воскресенье, 7 января, на центральном проспекте столкнулись фура «АТБ» и машина скорой помощи, которая везла больного.

Об этом сообщает 061.

По словам пресс-офицера патрульной полиции Юлии Шеймуховой, ДТП случилось на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов. В автомобиль скорой медицинской помощи «Peugeot» Boxer врезался грузовик «МАН».

Водителя, младшую медсестру, фельдшера и пациента с телесными повреждениями различной тяжести забрали в больницу.

Напомним, что ранее во Львове госпитализированный водитель, который врезался в «скорую», сбежал из больницы и пошел в алкомаркет.