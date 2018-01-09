Николаевская полиция разыскивает свидетелей двух ДТП, участники которых скрылись с места происшествия

В Николаеве разыскиваются свидетели двух дорожно-транспортных происшествий, одно из которых произошло в четверг, 4 января, другое - 27 декабря. Автомобили, которые подозреваются в совершении ДТП, скрылись с места.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, отделом розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции в Николаевской области разыскивается автомобиль «DAEWOO LANOS» или «SENS», серого цвета, который подозревается в совершении ДТП, которое произошло в Николаеве 4 января около 10:25 на улице Николаевской, в районе улицы Южная, с автомобилем «DAEWOO LANOS». После чего, автомобиль место происшествия покинул.

Также разыскивается автомобиль «MERСEDES-BENZ», серебряного цвета, который подозревается в совершении ДТП, произошедшего в Николаеве 27 декабря около 17:05 на улице Спасской, в районе дома 58, с автомобилем «PEUGEOT PARTNER». После чего автомобиль покинул место происшествия.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые имеют любые сведения о вышеуказанным дорожно-транспортным происшествиям или месте нахождения разыскиваемых транспортных средств, сообщить по телефонам: 063 956 66 67, (0512) 53-18-44, 102 или же обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская 1б/1, каб. 113, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве разыскивают свидетелей ДТП, случившегося на перекрестке проспекта Центрального и 9-й Слободской.