Сбившая во Львове двух патрульных женщина ранее уже провоцировала конфликты с полицией

Водитель Peugeot, которая в воскресенье, 7 января, в состоянии наркотического опьянения сбила во Львове двух сотрудников патрульной службы полиции, ранее уже имела проблемы с правоохранителями

Об этом сообщили пользователи соцсетей, вспомнив инцидент 2015 года на улице Театральной, передает «Новое время».

Кроме того, в полиции после инцидента с патрульными также отмечали, что 26-летняя женщина уже неоднократно нарушала ПДД и в свое время получила "славу" в интернете.

Согласно имеющимся данным, теперь против нарушительницы открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что во Львове женщина-водитель Peugeot 208 с признаками наркотического опьянения после остановки за нарушение правил дорожного движения сбила патрульного и провезла его полкилометра на капоте.

Напомним, ранее директор телекомпании из Сум обматерила патрульных.