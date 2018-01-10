В России автобус с украинцами вылетел в кювет: погибло три человека

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В среду, 10 января, в Курской области России перевернулся микроавтобус, перевозивший граждан Украины.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, авария произошла утром на 551 км автодороги М-2 «Москва-Крым». По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и транспорт вылетел в кювет. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы.

«Все жители Украины, следовали в Питер. Из девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, у двоих состояние средней тяжести, у одного – легкой», — отметил представитель Курского территориального центра медицины катастроф.

Сообщается, что после оказания помощи, троих пассажиров автобуса выписали из больницы. По данному факту российские правоохранители возбудили уголовное дело.

В Министерстве иностранных дел Украины информацию о ДТП пока не комментируют.

Напомним, что украинская модель попала в аварию в Лос-Анджелесе.

 

 
Виолетта Чех

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