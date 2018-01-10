Николаевец притащил в СБУ подозрительную коробку с механизмом внутри – ему показалось, что это «бомба»

В Николаеве местный житель 10 января принес в управление СБУ в Николаевской области коробку, которую он принял за бомбу.

Так, днем под здание СБУ прибыли сотрудники патрульной полиции и спасатели, которые частично оцепили территорию. По словам патрульных, они приехали на вызов о заминировании.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», переполох случился из-за того, что пожилой мужчина нашел на улице коробку. Эта коробка показалась ему подозрительной, и он принес ее в управление СБУ.

На место вызвали взрывотехников, которые обследовали коробку и пришли к выводу, что она не является бомбой и никакой угрозы не представляет. Внутри коробки были детали от какого-то механизма, которые николаевец и принял за бомбу.

Сотрудники спецслужбы опросили горожанина, который пришел к ним с коробкой.

Отметим, что согласно всем рекомендациям от спасателей и полиции не рекомендуется трогать подозрительные предметы, коробки и сумки, которые приняли за бомбу. Вместо этого следует вызвать на место полицию, которая разберется в ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец решил «отомстить» родственникам повторным сроком в тюрьме и сообщил о ложном минировании.