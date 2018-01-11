Взрыв в здании ГФС в Черновцах произошел из-за брошенной в окно гранаты, - СМИ

В фискальной службе в Черновцах взорвалась ручная граната РГД, которую в кабинет на третьем этаже забросили неизвестные.

Об этом сообщает местный телеканал ТВА.

По предварительной информации, на момент взрыва в кабинете находились сотрудники ГФС. В результате инцидента осколками были ранены несколько человек, один с травмами средней степени тяжести и в шоковом состоянии был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Из здания ГФС эвакуировали около сотни сотрудников ведомства. Люди напуганы, комментировать произошедшее на камеру отказываются. Говорят только, что в кабинете пострадала мебель, а осколки гранаты застряли в стене.

Напомним, ранее сообщалось, что в здании ГФС в Черновцах прогремел взрыв — у одного из посетителей в руках (или в сумке) взорвалась граната.