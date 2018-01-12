На Николаевщине в своем доме из-за курения в постели едва не погиб мужчина

В Вознесенске из-за неосторожного курения мужчина поджог свой дом и едва не погиб.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В среду, 10 января в 15:37 жители улицы Привокзальной сообщили спасателям, что из-под крыши летней кухни дома их соседа идет дым. Прибывший дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части во время разведки в здании обнаружил в доме 36-летнего мужчину без сознания и вынес его на свежий воздух.

Мужчину с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения, доставили в Вознесенскую центральную районную больницу. В 15:48 пожар площадью 10 квадратных метров удалось локализовать, а в 16: 10- ликвидировать. Причина - неосторожность хозяина при курении. На месте от ГСЧС работало 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Отмечается, что в 2017 году на территории Николаевской области зарегистрировано 3 тысячи 311 пожаров, среди них 1 тысяча 51 - в жилье. В общем пожары привели к гибели 64 человек.

«Среди причин первое место занимает неосторожное обращение с огнем (2 тысячи 675), вторую и третью позицию занимают - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (375) и печей (100).Распространенным фактором, который приводит к пожару в доме, и как следствие, гибели из-за отравления продуктами горения - является курение в постели в нетрезвом состоянии», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что ранее на Николаевщине при пожаре в дачном доме погиб 33-летний парень, который курил в постели.