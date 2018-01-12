В Одесской области от кори умер 5-летний ребенок: это шестая жертва с начала вспышки инфекции

С начала 2018 года от осложнений после кори в Белгород-Днестровском районе Одесской области умер пятилетний ребенок.

Об этом на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщил директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Вячеслав Полясный, передает издание Oblvesti.

«В текущем году зарегистрирован один летальный случай – умер ребенок 5 лет в Белгород-Днестровском районе. Все летальные случаи связаны с поздним обращением к медикам», - сообщает Полясный.

Всего в Одесской области от осложнений после кори уже скончались шесть человек, в том числе четыре ребенка до 17 лет. Больше всего заболевших корью зарегистрировали в Одессе, Белгород-Днестровском, Лиманском, Захарьевском, Овидиопольском, Болградском, Беляевском районах.

За 2018 в Одесской области вирус подхватили уже 122 человека, из них 69 детей. Рост заболеваемости корью также фиксируют среди медиков, педагогов, воспитателей – всего 129 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе детям без прививки от кори запретили посещать школы и садики, а также из-за неблагополучной эпидемической ситуации по заболеваемости корью в Одессе создали оперативный штаб по реагированию на ситуацию с распространением кори и других инфекционных заболеваний.