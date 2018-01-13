В центре Николаева столкнулись «Ford» и «Hyundai»

В Николаеве в субботу, 13 января, на пересечении улиц Спасская и Лягина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Ford Focus Electric» и «Hyundai Sonata».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, водитель «Hyundai» двигался по улице Лягина со стороны улицы Никольская в направлении улицы Большой Морской и на перекрестке не пропустил «Ford», который по улице Спасской направлялся в сторону улицы Соборной.

В результате этого произошло столкновение, в котором оба автомобиля получили механические повреждения кузова.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, в центре Николаева водитель на «BMW» с иностранной регистрацией снес ограждение пешеходной зоны.