В Веселиново спасатели ликвидировали пожар летней кухни

В понедельник, 15 января, в поселке городского типа Веселиново Николаевской области спасатели потушили пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области.

Так, о пожаре по улице Анновская в Службу спасения «101» в 14:25 сообщили очевидцы происшествия. По указанному адресу прибыл дежурный караул 11 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

На месте выяснилось, что огнем охвачено крышу летней кухни. Спасатели локализовали пожар в 14:55, в 15:30 - ликвидировали на площади 25 квадратных метров. Причина возгорания еще устанавливается.

К тушению привлекали одну единица техники и три человека личного состава.

Напомним, что утром 15 января в Казанковском района горела кровля двухэтажного здания, которое не эксплуатируется.