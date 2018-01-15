Нацбанк назвал наиболее подешевевшие и подорожавшие товары за год

Национальный банк Украины объяснил, почему инфляция в 2017 году превысила цели, установленные регулятором. В частности, отмечают в НБУ, это произошло из-за более заметного подорожания продуктов и восстановления потребительского спроса вследствие повышения зарплат и пенсий.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

«Инфляция по итогам года отклонилась от цели главным образом из-за действия факторов, на которые Национальный банк не мог повлиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики», - подчеркнули в Нацбанке.

Речь идет прежде всего о сокращении предложения отдельных видов товаров из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года, нестабильной ситуации в животноводстве, роста мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания (в частности, мясо-молочной группы).

Так, в прошлом году стремительно выросли цены на овощи и фрукты после их падения в 2016 году. Например, цены на ягоды и яблоки, отдельные овощи борщевого набора (морковь и свекла) выросли почти в 1,5 раза.

Зато продолжалось падение цен на сахар в результате низких мировых цен и значительного предложения на внутреннем рынке, а хороший урожай обусловил падение цен на гречневую крупу.

Также на росте цен сказались увеличение производственных затрат на оплату труда, а также быстрое восстановление потребительского спроса.

В то же время, рост цен на непродовольственные товары были ниже, чем в прошлом году - 3,3% против 4,8%.

В Нацбанке подчеркивают, что «инфляция будет снижаться в дальнейшем» вследствие ужесточения монетарной политки, к которой вынужден был прибегнуть в середине осени.

«Новая цель НБУ - постепенное снижение потребительской инфляции до 5% в 2019 году», - говорится в документе.

Напомним, Национальный банк Украины предложил правила округления цен, которые предусматривают закругления только общей суммы расчетов в чеке.