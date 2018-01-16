«Решили, что полями быстрее»: На Николаевщине в снегу застрял автомобиль

В Николаевской области водитель микроавтобуса решил сократить путь и поехать по полевой дороге, но застрял в снегу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области Иляна Пацюк.

«Первые ласточки непогоды. Помогаем водителям (Николаевский район области). Такое распространенное мнение - та ничего, сейчас быстренько проскочу! Не сработало! Двое мужчин ехали из Одесской в ​​сторону пгт. Ольшанское. Решили, что полями быстрее. Не получилось», – написала спикер ГУ ГСЧС Николаевщины.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий и с целью недопущения образования пробок, а также, для обеспечения оперативной расчистки дорог от снега САД приняла решение ограничить движение большегрузного и крупногабаритного транспорта на трассе Николаев-Одесса.