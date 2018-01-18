Один из крупнейших городов Одесской области из-за непогоды остался без воды, тепла и света

Город Измаил Одесской области 18 января оказался полностью обесточен в связи с непогодой.

Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook.

Повреждена единственная линия 110 киловольт, которая идет из Арциза через Молдову. В связи с этим отключено электроснабжение котельных и насосных.

«Уважаемые измаильчане, просим вас не пользоваться автомобильным транспортом и не покидать свои дома, - написал Абрамченко. - В связи с налипанием мокрого снега высока вероятность падения веток деревьев и элементов крыш. До вечера ветер будет усиливаться. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся. Ожидается, что до вечера электроснабжение будет нестабильным, водоснабжение будет отсутствовать».

Аналогичная ситуация наблюдается в населенных пунктах Килийского района Одесской области. Глава Килийского районного совета Павел Бойченко написал в Facebook, что свет и вода есть только в поселке Вилково. Остальные населенные пункты либо частично, либо полностью обесточены.

«Большие проблемы в энергетике района. Много порывов деревьев и опор линий электропередач. Много аварийных отключений. Фактически все населенные пункты района за исключением г. Вилково частично или полностью обесточены. Принимаются меры по восстановлению подачи электричества в первую очередь на посёлок СРЗ в г. Килия и социально важных объектов», - сообщил он.

Напомним, север Николаевской области накрыла непогода – идет сильный снег, на дорогах гололед.