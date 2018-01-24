В селе на Николаевщине по неустановленными причинам горел частный дом

В Новобугском районе Николаевщины в понедельник, 22 января, спасатели тушили пожар в частном доме.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 17:49 хозяева дома по улице Центральной села Антоновка сообщили спасателям о пожаре. прибывший дежурный караул 20 Государственной пожарно-спасательной части установил, что горение возникло в одной из комнат. Жители дома пытались сами его потушит, однако им это не удалось.

В 18:48 пожар локализовали, а в 19:07 - ликвидировали его на площади 8 квадратных метров. Причины возгорания сейчас устанавливаются. К тушению привлекалась 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Напомним, что ранее в Центральном районе Николаева из-за неосторожного курения в квартире произошло возгорание.