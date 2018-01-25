В Николаеве из-за ДТП на Варваровском мосту образовалась большая пробка

В Николаеве вечером 25 января из-за ДТП на Варваровском мосту в центре города образовалась пробка.

По данным сайта «0512», посредине моста столкнулись автомобили «Daewoo» и «Renault», которые двигались навстречу друг другу. В результате ДТП никто не пострадал, на мосту образовалась пробка.

Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», эта пробка дошла до улицы Никольской. Также фуры заняли часть улицы Пушкинской в районе Ингульского моста.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе между Херсоном и Николаевом водитель джипа «отомстил» малолитражке, которая его не пропустила.