В Николаеве произошел пожар в многоэтажке на Электронной - из дома пришлось эвакуировать жильцов

В четверг, 25 января, в Ингульском районе Николаева произошел пожар в тамбуре многоэтажного жилого дома, расположенном на улице Электронной.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, пожар в тамбуре возник на шестом этаже девятиэтажного жилого дома, о чем по экстренному номеру «101» сообщили жильцы дома.

По указанному адресу прибыли спасатели 4 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС. Выяснено, что огнем охвачен электрораспределительный щиток в тамбуре на площади пять квадратных метров. В результате пожара образовалось плотное задымление, повреждены входные двери квартир и закопчены стены на лестничных клетках.

«В 23:45 пожар локализован и в 00:00 ликвидирован, предварительная причина - короткое замыкание электропроводки. К тушению привлекалось 10 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС», - говорится в сообщении.

В пресс-службе патрульной полиции Николаева добавили, что их сотрудники помогли эвакуировать из дома беременную женщину с ребенком.

«Инспекторы поднялись по лестнице и увидели горящие двери и двух мужчин, один из которых сообщил, что в квартире находится его беременная жена с маленьким ребенком. Не теряя времени, патрульные с помощью огнетушителя сбили с двери пламя и вывели женщину с ребенком из задымленного помещения. В это время прибыли еще два экипажа полицейских, с которыми совместными усилиями эвакуировали жителей седьмого, восьмого и девятого этажей, которые были не в состоянии пройти через сильное задымление на лестнице. В это время на место прибыли пожарные, которые обезвредили остатки огня», - сообщили в полиции.

В результате происшествия, благодаря слаженному сотрудничеству экипажей патрульной полиции и пожарных, происшествия обошлось без пострадавших, в помощи медиков никто не нуждался.

Напомним, что в Варваровке из-за короткого замыкания горела комната в общежитии - эвакуирован мужчина.