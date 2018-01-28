В пригороде Николаева горел гараж: спасатели предотвратили переброс огня на соседний жилой дом

В субботу, 27 января, николаевские спасатели ликвидировали возгорание гаража в селе Калиновка Витовского района и предотвратили переброс огня на соседний жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаевской области.

По информации спасателей, сообщение о возникновения пожара гаража на территории частного домовладения по улице Суворова в селе Калиновка Витовского района поступило около 12 часов дня.

«На место выехал дежурный караул 16 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что в помещении гаража находится газовый баллон и канистра с горюче-смазочными материалами, что создавало дополнительную угрозу. Наряду с центром горения располагался жилой дом. Пожарными удалось уберечь его от огня. Благодаря оперативно-принятым мерам в 12:25 пожар локализован и в 13:10 полностью ликвидирован на площади 40 кв.м.», - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве горела пристройка к двухэтажному зданию, в которой хранились дрова