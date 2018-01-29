В Николаеве водитель «маршрутки» отказал женщине в льготном проезде - выяснилось, что он не прошел медосмотр

Жительница Николаева пожаловалась на «маршрутчика», который пытался отказать её бабушке в льготном проезде и нахамил ей.

Об этом она рассказала в письме, пришедшем на почту «Преступности.НЕТ».

Так, девушка вместе со своей бабушкой зашла в маршрутку №1 на остановке Космонавтов.

«При входе бабуля спрашивает водителя, можно ли по льготному, (удостоверение не показывала, но с собой имелось, при требовании готова была предъявить), я за себя заплатила. Водитель, не долго думая, говорит, что по льготному уже есть. Я спросила у пассажиров: «Кто едет по льготному?» В ответ тишина. Спросила еще раз, все молчат. Говорю водителю: «По льготному никто не едет, зачем вы врете». И тут понеслась:«Ты кто такая, молчи, давай плати за проезд(бабушке)», - говорится в сообщении.

Пока жительница Николаева вызывала полицию и рассказывала диспетчеру о произошедшем, водитель достал обложку из-под документов и показал свое фото в форме и с погонами.

«Форма милицейская. Что он этим пытался сказать - не знаю. Может запугать или еще что. Не понимаю. Я вызвала полицию, и включила запись видео. Жаль, что раньше не сообразила. На видео видно что водитель отказывался назвать свою фамилию и имя (соответственной таблички в салоне не было); грозился меня ударить и собственно замахивался на меня; грозился разбить мой телефон чтоб я его не снимала; предлагал пассажирам самим меня убрать, чтобы он продолжил путь, то есть подбивал к применению физической силы»,- говорится в сообщении.

Но остановке «Крест» «маршрутку» остановил наряд полиции. Патрульные выслушали объяснения водителя и пассажиров.

«Почти все пассажиры, кроме нескольких личностей, кричали в один голос, что я абсолютно права и подтверждали это полицейским. Хотя нашлась женщина которая сказала мне, что я нервирую водителя. В конце-концов полицейский сказал мне, что они сейчас пойдут в их машину с водителем и будут его опрашивать и составлять админ протокол, что я уже не нужна, им вся ситуация понятна. Вывод: водитель не прав. Будет ли протокол или нет не знаю. Не осталась ждать, так как бабушка моя после инсульта, и ей нужно было успокоится и дойти благополучно домой», - отмечается в сообщении.

Также девушка отметила, что в сложившейся ситуации была рядом со своей бабушкой, однако большинству льготников приходится общаться с водителями самим.

«Хорошо, что у некоторых стареньких людей есть родные, дети, внуки, которые могут за них постоять. А ведь большинству льготников приходится глотать все это унижение. Я уже молчу про то, что льготный проезд просто так не предоставляется. Будь это ветеран труда, ветеран АТО или инвалид. Дело ведь даже не в деньгах, а в уважении. Я понимаю,что водитель тоже трудится чтоб прокормить свою семью, но срывать свою злость на стариках - это низко», - подчеркивает в сообщении.

В свою очередь в патрульной полиции сообщили, что пострадавшая отказалась писать заявление на водителя.

- По словам водителя, женщина не предъявила ему удостоверение. При условии, что заявление она писать отказалась, патрульные провели с водителем профилактическую беседу. При проверке документов выяснилось, что мужчина не прошел ежедневный медосмотр и проверку у механика, поэтому патрульные выписали ему постановление на 510 гривен, - рассказали в полиции.

Сама девушка отметила, что написать заявление ей никто не предлагал.

Напомним, что ранее в Николаеве водитель вытолкал пенсионера из салона маршрутного такси.