В Кременчуге активисты «Нацдружины» устроили потасовку с патрульными - полиции пришлось применить спецсредства

В Кременчуге активисты «Национальной дружины» устроили потасовку с сотрудниками полиции.

Видео опубликовано на странице «Police Control Ukraine» в Facebook.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов задерживают парня в куртке с надписью «Национальная дружина». Затем задержанного пытаются освободить другие активисты в масках, которые устраивают потасовку с полицией. Чтобы успокоить толпу, полицейские были вынуждены применять баллончики.

Отметим, «Национальная дружина» — объедения активистов, которые поддерживают порядок на улицах, созданное «Национальным корпусом».

При этом, в Министерстве внутренних дел настаивают на незаконности действий «дружины». Так, глава МВД Арсен Аваков заявил, что «Национальные дружины» могут существовать как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

Напомним, ранее в Кременчуге пикет активистов «Нацкорпуса» перерос в стычку с полицией.