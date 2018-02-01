Во Врадиевке спасатели вытащили собаку по кличке Барсик из колодца

В селе Врадиевка во вторник, 30 января, спасатели вытащили собаку из восьмиметрового колодца с питьевой водой.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о происшествии на улице Мичурина по экстренному номеру «101» поступила в 17:25 от хозяев частного домовладения, которые сообщили, что их пес упал в колодец и они не могут самостоятельно его достать.

Спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки вытащили Барсика невредимым. Хозяйка отогрела домашнего любимца и искренне поблагодарила сотрудников ГСЧС за помощь.

Напомним, что в Вознесенском районе Николаевской области утром 19 января спасатели вытащили двух коров, которые упали в смотровую яму гаража.