В Николаеве разыскивают пропавшую без вести женщину

В Николаеве полиция разыскивает пропавшую без вести 51-летнюю Нелли Георгиевну Басараб.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

3 января женщина ушла из дома в Ингульском районе и до настоящего времени не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие прямые, глаза темные, брови дугообразные, губы тонкие. Была одета в пальто-пуховик серого цвета, черные джинсы и ботинки коричневого цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении женщины, просят срочно сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: улица 12-я Продольная, 42А или по телефонам (0512) 21-61-11, 21-61-92, 21-61-96, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская полиция разыскивала без вести пропавшую 23-летнюю девушку.