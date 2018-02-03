В Сирии повстанцы сбили российский штурмовик Су-25, пилот погиб 18+

В субботу, 3 февраля, в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. По предварительным данным его сбили с ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс), передает «Униан».

Отмечается, что штурмовик сбили сирийские повстанцы над северо-западной сирийской провинцией Идлиб.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что пилот успел катапультироваться, однако, в сети появились фото, подтверждающие его гибель.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на Свободную сирийскую армию также сообщили, что пилот погиб.

Российское министерство обороны пока не комментирует произошедшее.

Кроме того, в Twitter появилась видеозапись с места крушения самолета. На видео слышно, как боевики кричат: «Аллаху Акбар». Они прыгают по крылу сбитого самолета, на котором нарисована красная звезда.

Напомним, ранее сообщалось о том, как президент Российской Федерации Владимир Путин впервые приехал в Сирию, на российскую авиабазу Хмеймим, и приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ.