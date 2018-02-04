Российский депутат считает, что сирийские повстанцы сбили летчика из РФ «украинской» ракетой

Игорь Морозов Член Совета Федерации России Игорь Морозов предположил, что переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), из которого был сбит российский Су-25 в Сирии, мог попасть к террористам со склада боеприпасов в Винницкой области Украины.

Об этом он рассказал РИА Новости.

Напомним, что в субботу, 3 февраля, в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25.

- Осенью на военном складе в Калиновке в Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам, — рассказал Морозов.

Также он предположил, что ПЗРК могли украсть с военных складов НАТО, расположенных в одной из стран Восточной Европы. Теперь же, по его словам, российской авиации придётся «полностью перестроить тактику полетов».