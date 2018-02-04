Российский депутат считает, что сирийские повстанцы сбили летчика из РФ «украинской» ракетой

Член Совета Федерации России Игорь Морозов предположил, что переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), из которого был сбит российский Су-25 в Сирии, мог попасть к террористам со склада боеприпасов в Винницкой области Украины.
Об этом он рассказал РИА Новости.
Напомним, что в субботу, 3 февраля, в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25.
- Осенью на военном складе в Калиновке в Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам, — рассказал Морозов.
Также он предположил, что ПЗРК могли украсть с военных складов НАТО, расположенных в одной из стран Восточной Европы. Теперь же, по его словам, российской авиации придётся «полностью перестроить тактику полетов».
- ПЗРК работают на высоте 3200-3000 метров, поэтому теперь все полеты в Сирии российских ВВС будут осуществляться на большей высоте, — сказал он.
Отмечается, что ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что боевики могли получить ПЗРК при посредничестве США, передавал «Интерфакс». «Просто так, без серьезной поддержки и сопровождения извне на территорию боевых действий они попасть не могут. Это через третьи страны сделали американцы. И на фоне русофобии это дорого им обойдется», — подчеркнул он.
В свою очередь представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил, что США не передавали ПЗРК своим союзникам в Сирии. «США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа «земля-воздух» и не намерены делать этого в будущем», — сказал Пэхон.
Ранее сообщалось, что в Калиновке произошел взрыв на складах боеприпасов. Из-за этого пришлось эвакуировать десятки тысяч местного населения. Одной из версий случившегося рассматривали диверсию.