Спасатели ликвидировали пожар на территории маслозавода в Березанке

Николаевские спасатели ликвидировали пожар на территории маслоэкстракционного завода по улице Новосельской в поселке Березанка.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Напомним, что 5 февраля в 6:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре склада с шелухой подсолнечника (ориентировочно 200 тонн) на территории маслоэкстракционного завода.

Пожар ликвидировали в 13:00 на площади 2400 квадратных метров, его причина - нарушение технологического процесса. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

«Над ликвидацией пожара в складском помещении маслоэкстракционного завода работало 2 единицы техники и 10 человек личного состава службы спасения. Дополнительно привлечены тракторы от местных предприятий: ООО «Санпро Трейдинг» и частного сельскохозяйственного предприятия «Фрегат», - пишет начальник Главного управления ГСЧС в Николаевской области Максим Грицаенко.

Напомним, в мае прошлого года на территории николаевского судостроительного завода «ЧСЗ» произошло возгорание водолазного судна ВМС Украины U700 «Нетешин».