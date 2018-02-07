В Вознесенске горел склад стройматериалов: спасатели ликвидировали масштабный пожар

В среду, 7 февраля в Вознесенске загорелось здание, в котором располагается склад стройматериалов и хозяйственного инвентаря.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре на улице Соборности поступило в 15:00. На место прибыли два отделения 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

«По прибытию установлено, что пожар произошел в арендованном складском помещении строительных материалов и хозяйственного инвентаря. Наличие горючих материалов и легковоспламеняющихся веществ способствовало быстрому распространению огня. Наблюдалось пламенное горение на значительной площади. Рядом с центром горения расположено еще одно здание с горючими материалами внутри. Спасатели «отбили» пламя от соседней постройки и не допустили ее возгорания», - говорится в сообщении.

Также дополнительно привлекались отделение местной пожарной охраны «Александровка», резервное отделение 12-й Государственной спасательно-пожарной части и отделение 25-й ГПСЧ из Южноукраинска.

В 15:44 пожар был локализован, а в 17:20 ликвидирован. Всего к тушению пожара привлекли пять единиц техники и 30 человек личного состава. Сейчас идет проливка и разборка конструкций.

Пострадавших и погибших нет. Ситуация контролируется. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что в понедельник, 5 февраля, в Березанке на улице Новосельской горел склад маслозавода.