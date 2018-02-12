В Киеве у здания Администрации Президента произошла потасовка между сторонниками Саакашвили и полицией ОНЛАЙН

В Киеве возле здания Администрации Президента собираются сторонники выдворенного из Украины Михаила Саакашвили. Произошли потасовки протестующих с полицией.

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На Банковой собираются протестующие, требующие отставки Порошенко из-за выдворения Саакашвили. Также произошла потасовка между полицией и митингующими, в результате которой был задержан сторонник Саакашвили Юрий Дибенко.

Также протестующие планируют привезти к зданию АП бочки для обогрева. На митинг съезжаются нардепы, поддерживающие Саакашвили.

Правоохранители усилили охрану Администрации президента Украины, говорится в сообщении "Українських Новин".

Со стороны ул. Институтской на ул. Банковой выставлен кордон из 2 рядов бойцов Национальной гвардии. Со стороны ул. Лютеранской вход на территорию Администрации охраняет около 30 бойцов.

В 18:40 на территорию Администрации попытались заехать еще 2 автобуса Нацгвардии. Одному удалось проехать, второй - заблокировали митингующие.

Напомним, 12 февраля в Киеве с применением силы задержали Саакашвили и выдворили в Польшу.