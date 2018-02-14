В аэропорту «Борисполь» задержали мэра Одессы Труханова и сообщили ему о подозрении

Геннадий Труханов В Одессе сотрудники пограничной службы и Национального антикоррупционного бюро задержали мэра Геннадия Труханова.

Об этом сообщает журналист Наталия Седлецкая на своей странице в Facebook.

Так, Седлецкая сообщает, что мэр прилетел в киевский аэропорт Борисполь, где сразу был задержан пограничниками и передан работникам Национального антикоррупционного бюро.

Кроме того, факт задержания «Украинской правде» подтвердили в НАБУ.

Как сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, утром 14 февраля Труханов прилетел из Варшавы в аэропорт «Борисполь», где его задержали пограничники и передали сотрудникам НАБУ.

Труханову сразу вручили подозрение.

- В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов, проинформировали инициатора. Приехали представители НАБУ, которые вручили ему подозрение, - сказал Слободян.

Напомним, что ранее детективы НАБУ объявили о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и четверым высокопоставленным чиновникам мэрии.