В Киеве мужчина проник во двор Соломенского суда и с криком «за Труханова» повредил топором 10 автомобилей

Мужчина с топором забежал во двор Соломенского районного суда Киева и повредил около 10 автомобилей, которые находились там.

Об этом сообщила судья Соломенского райсуда Киева Виктория Кицюк в Facebook.

«Неизвестный сегодня в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить, продвигаясь против часовой стрелки, находящиеся там машины. Около 10 машин. От выбитых стёкол до пробитых капотов», - написала судья.

Человек, который крушил машины во дворе Соломенского суда, дает объяснения правоохранителям. Об этом сообщил «Украинской правде» пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, мужчина зашел во двор суда на Шутова, 1 с топором и начал крушить припаркованные авто - 13 штук.

- На место выехала следственно-оперативная группа, мужчину доставили в управление полиции. Он дает объяснения. Устанавливаются мотивы его поступка. Сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции, – пояснил Тракало.

По словам спикера полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В то же время, по данным источников «Украинской правды», при предоставлении объяснений мотивов своего поступка, человек якобы сказал, что это «за Труханова».

Кроме того, собеседник УП сообщил, что указанный человек приехал из Одессы, ему 35 лет.

- Он приехал под центральный вход суд на машине, внутри были несколько человек. Он вышел из машины, обошел здание, и потом уже достал топор и пошел крушить машины, - рассказал собеседник.

Напомним, 15 февраля в Соломенском суде Киева, где избирали меру пресечения Труханову, произошла потасовка между молодчиками и активистами. Также в возле Соломенского суда произошли столкновения между «Нацкорпусом» и спецназом. Тогда же в Соломенском суде Киева молодчики избили активиста «Автомайдана» - полиция не вмешивалась.

Как известно, киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил на поруки нардепа от БПП.