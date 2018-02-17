В Николаеве столкнулись две «скорые помощи»

В Николаеве 17 февраля на перекрестке улиц Большая Морская и Инженерная столкнулись две «скорые помощи».

Фото с места происшествия опубликовала Светалана Чебанова на своей странице в «Facebook».

Кроме того, одна из «скорых» врезалась в «Opel», ехавший впереди нее.

По данным сайта «Новости-N», «Opel» притормозил перед пешеходным переходом на перекрестке с улицей Инженерной. Ехавшая следом «скорая помощь» также стала тормозить и в нее врезалась вторая «скорая». От удара первая «скорая» отлетела вперед и столкнулась с «Opel». В результате ДТП травмированы врач и фельдшер «скорой помощи». Во второй «скорой» находился больной. Для его эвакуации, а также осмотра пострадавших прибыла третья «скорая».

Напомним, что ранее в Николаеве «Opel» после столкновения с другой иномаркой врезался в столб.