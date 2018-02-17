В зоне АТО пропал боец Вооруженных сил Украины

В зоне АТО на Донбассе исчез один из бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Сегодня, 17 февраля, во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего. Проводятся первоочередные розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.

О возможных причинах исчезновения бойца АТО на данный момент не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 16 февраля, боевики 20 раз нарушили перемирие. В результате два бойца ВСУ получили ранения.