На Николаевщине женщина во время приготовления еды отравилась угарным газом

Жительницу Николаевщины доставили в больницу с тяжелым отравлением угарным газом.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В субботу, 18 февраля, спасателям сообщили, что в Вознесенскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии, с предварительным диагнозом отравление угарным газом, поступила 56-летняя женщина.

Выяснилось, что во время приготовления еды женщина почувствовала недомогание и головокружение. Прибывшая скорая доставила её в больницу, сейчас состояние жительницы Николаевщины оценивают, как стабильное и удовлетворительное.

Напомним, что ранее на Николаевщине за сутки угарным газом отравились шестеро детей.