В Николаеве случайный прохожий остановил поезд перед лежащим на рельсах мужчиной

В Николаеве на улице Привокзальная, 1 прохожий спас мужчину, который лежал на рельсах.

Об этом сообщает 0512.

Так, мужчину зацепил проезжающий поезд, когда он шел вдоль путей. Проходящий переезд на станции Николаев-Грузовой молодой человек услышал его крики и направился к нему.

Увидев на путях окровавленного мужчину, он побежал к машинисту поезда, который двигался прямо на него и предотвратил наезд.

После молодой человек по имени Виталий вызвал на место происшествия скорую помощь и полицию. Мужчину с серьезной травмой руки и многочисленными ссадинами и кровоподтеками в области головы доставили в хирургию БСМП. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине парень попал под поезд, в результате ему отрезало ногу.