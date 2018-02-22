Боксеры из Николаева стали призёрами Чемпионата Украины

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Николаевские спортсмены стали призерами Чемпионаты Украины по боксу.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ». 

Так, с 12 по 18 февраля в Бердянске прошел Чемпионат Украины по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения. В нём приняли участие спортсмены из Николаева.

Результаты:
- Юрий Зуев (Николаев, СДЮСШОР-6, тренер Л. Мальков) - золото, 
- Святослав Долгачев (Николаев, СДЮСШОР-6, тренер Л. Мальков) - бронза.Максим Катеринич (Николаев,
- СДЮСШОР-6, тренер Виталий Бакалец) - серебро.
 
 
Ранее сообщалось, что николаевские спортсмены завоевали две медали на Кубке мира по фехтованию на колясках.
Людмила Жерновская

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