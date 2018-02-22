Боксеры из Николаева стали призёрами Чемпионата Украины

Николаевские спортсмены стали призерами Чемпионаты Украины по боксу.
Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».
Так, с 12 по 18 февраля в Бердянске прошел Чемпионат Украины по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения. В нём приняли участие спортсмены из Николаева.
Результаты:
- Юрий Зуев (Николаев, СДЮСШОР-6, тренер Л. Мальков) - золото,- Святослав Долгачев (Николаев, СДЮСШОР-6, тренер Л. Мальков) - бронза.Максим Катеринич (Николаев,- СДЮСШОР-6, тренер Виталий Бакалец) - серебро.
Ранее сообщалось, что николаевские спортсмены завоевали две медали на Кубке мира по фехтованию на колясках.