Боксеры из Николаева стали призёрами Чемпионата Украины

Николаевские спортсмены стали призерами Чемпионаты Украины по боксу.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, с 12 по 18 февраля в Бердянске прошел Чемпионат Украины по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения. В нём приняли участие спортсмены из Николаева.