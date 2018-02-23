В Новой Одессе опять зафиксировали случай африканской чумы свиней

В Новой Одессе в личном подсобном хозяйстве местного жителя одна свинья умерла от африканской чумы свиней.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Диагноз подтвердила экспертиза биоматериала в Днепропетровской региональной государственной лаборатории.

Как сообщает сайт «Novaodesa.info», труп свиньи был сожжен. Проведена дезинфекция места сжигания трупа и прилегающей территории. Местная противоэпизоотическая комиссия решила «установить зону защиты в радиусе 3 километров от инфицированного объекта, включая Новую Одессу».

Напомним, что ранее на Николаевщине во время охоты застрелили дикого кабана, больного африканской чумой.