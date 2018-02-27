В результате столкновений у здания Рады пострадало 13 полицейских, - МВД

В столкновениях под Верховной Радой пострадали 13 сотрудников полиции.

Уточненную информацию журналистам озвучил спикер МВД Артем Шевченко, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

- Задержанных 9, пострадавших полицейских – 13. По версии, которую я слышал от полицейских, – все началось с провокации лиц, тех, которые якобы проводили мирный протест, хотели зажечь шины, - пояснил он.

Шевченко добавил, что произошедшие под Радой события считает провокацией. По его словам, в стычках принимали участие несколько десятков человек.

Говоря о количестве правоохранителей под зданием парламента, спикер МВД ответил: «Столько, сколько нужно».

- У нас постоянно тут адекватные меры безопасности... Мы выдерживаем нормальный европейский уровень безопасности, - добавил он.

Напомним, 27 февраля возле Рады произошли столкновения между протестующими и Нацгвардией.