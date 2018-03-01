В Николаеве спасатели вытащили из снежного заноса грузовик

В Николаеве в среду, 28 февраля, спасатели помогли отбуксировать грузовой автомобиль на проезжую часть.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, спасателям сообщили, что на углу улиц Мельничная и А. Ливадара на обочину дороги съехал автомобиль «DAF» и перекрыл движение в направлении пгт. Врадиевка. Из-за снежного заноса водитель не смог самостоятельно выехать с обочины.

Прибывший дежурный караул 14 Государственной пожарно-спасательной части с помощью подручных средств и троса отбуксировал грузовик на чистый участок дороги, где водитель самостоятельно смог продолжить движение. Для оказания помощи привлекалось 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Спасатели обращаются к водителям с просьбой соблюдать правила безопасности, так как ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий.

Ранее сообщалось, что днем в среду, 28 февраля, на территории Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий.