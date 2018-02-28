Непогода на Николаевщине: Служба автодорог за сутки использовала более 900 тонн песчаной смеси и соли

Днем в среду, 28 февраля, на территории Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий.

Ранее сообщалось о том, что в регионе на период с 27 февраля по 1 марта синоптики прогнозируют сильный снег, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица, снежный накат. Усиление ветра до 15-22 м/с. Температура воздуха ночью 10-15˚ мороза, днем 5-10˚ мороза.

О том, как справлялись с последствиями непогоды на Николаевщине 27 февраля, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Информация постоянно обновляется, хронология снизу вверх:

14:00 Как сообщили в Службе автодорог в Николаевской области, за последние сутки во время выполнения работ по зимнему содержанию автодорог было задействовано 99 единиц снегоуборочной и посыпочной техники, для обработки автодорог использовано 886 тонн песчано-солевой смеси и 19 тонн соли.

«Проезд по автодорогам общего пользования государственного значения в Николаевской области обеспечен», - говорится в сообщении.

13:30 Проезд по основным магистралям в центре Николаева и в микрорайоне Намыв обеспечен.

13:00 Заводский районный суд Николаева из-за погоды перенес заседание по делу судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана.

12:45 Во время ухудшения погодных условий с 27 января текущего года администрацией Центрального района Николаевского городского совета были оперативно приняты меры, согласно полномочий, по расчистке от снега механизированным способом дорог частного сектора в микрорайонах: Терновка, Матвеевка, Варваровка, Соляные, Ракетное Урочище, а также расчистку от снега и посыпки противогололедными материалами остановок общественного транспорта Центрального района в соответствии с планом и определенных маршрутов движения с привлечением специализированной техники подрядных рганизаций.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального района Николаева.

Для расчистки дорог частного сектора в микрорайонах: Матвеевка, Соляные, Варваровка, Ракетное Урочище было привлечено 4 единицы специализированной техники подрядной организации ООО «Карс Клининг» и специализированная техника ООО «Золотой колос» для расчистки дорог в микрорайоне Терновка.

При расчистке дорог особое внимание уделялось движения маршрутных перевозок и подъездов к больниц, школ, детских садов и других объектов социального назначения.

Подрядной организацией КП «ЭЛУ автодорог» расчищено и посыпано противогололедными материалами 94 остановки общественного транспорта.

Жилищно-коммунальными предприятиями выполняются работы по уборке снега с лестницы, внутридомовых территориях.

11:00 По имеющейся информации, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что составит третий (красный) уровень опасности нарушения движения автотранспорта, работы электрических сетей, коммунального хозяйства.

10:30 Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, за прошедшие сутки они помогли выбраться из снежных заносов нескольким автомобилям и карете скорой медицинской помощи.

Отмечается, что из-за неосмотрительности и неосторожности некоторые водители выбирали для проезда полевые или непроверенные и заснеженные дороги.

Так, в Березанском районе спасатели вытащили с дороги автомобиль «Газель», а затем «скорую помощь», которая направлялась на вызов к больному ребенку. В последнем случае сотрудники ГСЧС сопровождали врачей к месту вызова, а затем и в больницу с госпитализированным ребенком.

Отмечается, что в это время Первомайские спасатели освободили из снежного плена автомобиль «Volvo», а сотрудники 10 Государственной пожарно-спасательной части, в пгт. Братское из снежного заноса вытащили автомобиль «Renaul».