Снегопад на Николаевщине: коммунальщики рапортуют о чистке улиц и тротуаров от снега

Во вторник утром, 27 февраля, в Николаевской области начался обещанный снегопад, усиливаемый порывами ветра.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, на территории Николаевской области на период с 27 февраля по 1 марта ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица, снежный накат. Усиление ветра до 15-22 м/с. Температура воздуха ночью 10-15˚ мороза, днем 5-10˚ мороза.

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13:30 Несмотря на то, что официально трассы не закрывали, автобусные рейсы в Новопавловку, Веселиново, Еланец, Херсон, Харьков, Запорожье, Каланчак и киевское направление не ходят. Об этом корреспонденту «Преступности.НЕТ» сообщил диспетчер автовокзала.

Около тридцати человек сидят в зале ожидания, так как перевозчики отменили рейсы.

13:00 В ЖКП Николаевского горсовета «Бриз» отчитались, что ведут работы по расчистке пешеходных дорожек и подходов к контейнерным площадкам в усиленном режиме с 06:00. Также, с 09:30 они привлекли к расчистке тракторы: МТЗ- 320.4 (ЖЭК-1), МТЗ-80 (ЖЭК-2) и МТЗ-892.2 с отвалом (ЖЭК-3).

12:47 Директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Андрей Палько опубликовал фото и видео, как коммунальная техника занимается ликвидацией последствий снегопада.

Кроме того, снегоуборочная техника замечена и на улице Соборной.

12:38 В Николаеве из-за снегопада и порывистого ветра по инициативе администраций школ в некоторых учебных учреждений уже отменили занятия и отпустили учеников по домам. Также, в комментарии «Преступности.НЕТ» и.о. мэра Татьяна Казакова сообщила, что с завтрашнего дня, 28 февраля, все школы и детские сады города приостановят свою работу.

11:06 Кроме автобусных рейсов из Южноукраинска в Одессу также отменены следующие рейсы:

- в «Орион-Авто» отменили сегодняшние рейсы из Николаева в Березанку, Красненькое, Лысую Гору, Воеводское, Новопавловку, Веселиново, Куриные Лозы, Варюшино и Очаков. - в «Автомобилисте» отменили рейсы Николаев-Антоновка, Братское-Николаев и обратно, Нововасильевка-Николаев, Новая Одесса-Антоновка, Мостовое-Николаев, Николаев-Людмиловка.

10:49 На территории КП «ЭЛУ автодорог» почти нет снегоуборочной техники.

10:45 Тем временем власти Одессы запретили въезд в город тяжеловесного и крупногабаритного транспорта из-за ухудшения погодных условий.

10:30 В Службе автомобильных дорог в Николаевской области призвали воздержаться от поездок на автомобильном транспорте до момента стабилизации погодных условий.

При этом дорожники обратили внимание, что в связи со снегопадом возможно временное ограничение движения транспорта на автодорогах общего пользования государственного значения.

«Также напоминаем, при возникновении чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, немедленно сообщить оператору диспетчерской службы по телефонам: (0512) 56-41-16, (067) 512-65-41», - отмечается в сообщении.

10:21 В отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета сообщили, что ночью, 27 февраля, на автодороги города вышли 12 единиц снегоуборочной техники КП «ЭЛУ автодорог», которые использовали для посыпки магистралей 85 тонн соли. Работы продолжаются и на данный момент.

Также отмечают, что с самого утра снегоуборочную технику для очистки тротуаров и остановок общественного транспорта вывели также администрации районов Николаева. В свою очередь, жилищно-эксплуатационные предприятия привлекли к очистке придомовых территорий 583 работника.

«По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета, город на достаточном уровне обеспечен горюче-смазочными материалами для бесперебойной работы специализированной техники», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что из материального резерва Николаева администрациям районов выделили по 100 лопат для выдачи всем желающим принять участие в ликвидации последствий непогоды. Кроме того, 200 лопат получил департамент ЖКХ. Все котельные города работают в штатном режиме, порывов на тепловых и энергетических сетях не зафиксировано.

Детские сады и школы работают по графику.

Во второй половине суток ожидается уменьшение количества осадков, однако холодная погода задержится до 2 марта.

10:09 Начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андрей Максименко сообщил, что автобусные рейсы Южноукраинск-Одесса временно отменены, а также опубликовал более детальный перечень отмененных рейсов.

10:03 Директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Андрей Палько опубликовал перечень адресов пунктов горячего питания и выдачи теплой одежды в Николаеве

09:54 Базы такси в Николаеве подняли стоимость своих услуг. Стоимость проезда, к примеру, на базе 994, подняли на 25 гривен, в то время как в приложении указано, что тариф повысился лишь на 8%. Большей же части николаевских такси дозвониться не удалось.

В то же время пользователи в социальных сетях пишут, что тариф на проезд в такси все же подняли.

09:11 На странице КП «ЭЛУ автодорог» в Facebook размещено одно короткое сообщение:

08:50 Общественный транспорт вышел на маршруты.