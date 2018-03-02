Снежная стихия на Николаевщине: за сутки спасатели вытащили из сугробов на «одесской» трассе 50 автомобилей

В пятницу, 2 марта, на территории Николаевской области продолжается снегопад, ликвидацией последствий которого занимаются коммунальщики, ГСЧС и другие службы.

«Преступности.НЕТ» продолжает следить за развитием событием.

Подробнее о том, как справлялись с последствиями непогоды на Николаевщине 1 марта, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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15:01 В Николаеве 406-я отдельная артиллерийская бригада ВМС Украины также присоединилась к помощи в борьбе с последствиями снегопада, сообщают в пресс-службе бригады. Морские артиллеристы откликнулись на обращение городской власти и приняли участие в расчистке тротуаров и проездов в прилегающих районах.

14:52 Из-за осложнения погодных условий 1 марта самой сложной ситуация оказалась на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области. На автодороге М-14 спасатели изъяли из снежных заносов 20 грузовых, 23 легковых автомобиля и еще три автобуса. Также сотрудники ГСЧС оказали помощь 136 лицам, из которых 24 ребенка.

Арбузински спасатели начиная с 13:00 на автодороге М-13 «Кропивницкий-Платоновое» на разных участках дороги из снежных заносов вытащили 10 автомобилей и оказали помощь 12 гражданам.

А сотрудники 11-й Государственной пожарно-спасательной части отбуксировали из села Покровка Веселиновского района карету скорой помощи, в которой находился больной ребенок, на безопасный участок дороги и сопровождали в лечебное учреждение, где ребенку была оказана медицинская помощь.

В ГСЧС области отмечают, что сейчас ситуация стабильная и контролируемая, но учитывая прогнозы синоптиков, а именно резкие температурные колебания, местами осадки, до сих пор существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

14:00 Баскетбольный клуб «Химик» из города Южный не смог вовремя приехать на игру чемпионата Суперлиги Пари-Матч с МБК «Николаев» из-за тяжелых погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Из-за пробок на трассе поединок, который был запланирован на 19:00 в четверг в Николаеве, 1 марта, не состоялся.

13:31 Актуальные фото состояния некоторых дорог в Николаеве:

Улица Никольская Проспект Героев Украины

13:25 В Николаеве по требованию патрульной полиции, в связи с погодными условиями, светофоры на магистральных дорогах переведены в желтый мигающий режим, сообщают в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета.

13:00 ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» также помогает коммунальным службам в снегоуборочных работах. Об этом сообщают в пресс-центре порта.

Так, на протяжении двух дней спецтехника предприятия расчищала от снега и гололеда улицы Корабельного района. Погрузочные машины «Ника-Теры» очистили более 20 улиц, а также территории нескольких учебных заведений и внутриквартальные проезды. По состоянию на 2 марта, снегоуборочные работы ещё ведутся и по необходимости будут продолжаться в любое время.

По словам сотрудников «МСП Ника-Тера», они организовали оперативную и слаженную работу между отделом гражданской защиты, техногенной безопасности и безопасности движения ООО «МСП Ника-Тера» и штабом по снегоуборочным работам Администрации Корабельного района, а также с отделом ЖКХ и другими специалистами администрации.

- На протяжении последних лет одно из ведущих предприятий Корабельного района порт «Ника-Тера» при первой необходимости оказывает всевозможную помощь. Сегодня, благодаря выделенной портом спецтехнике, автотранспорт смог бесперебойно осуществлять свое движение в Корабельном районе города. «Ника-Тера» всегда протягивает руку помощи, за что им большая благодарность, - отметил председатель Администрации Корабельного района Александр Цуканов.

В свою очередь руководство «МСП Ника-Теры» выразило благодарность за высокий профессионализм и оперативное реагирование на изменения любой ситуации всем причастным сотрудником порта, в частности водителям погрузмашин Бардашову Владимиру, Яковенко Сергею, Олейнику Евгению и дежурным механикам - Мигачёву Василию и Садовскому Игорю.

12:53 На киевской трассе перед Новой Одессой развернуло большегрузый автомобиль.

12:32 Директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин на своей странице в Facebook отметил, что полигон твердых бытовых отходов (ТБО) работает согласно графику режима предприятия. Подъездные пути к полигону ТБО очищенные от снежных заносов. Объекты полигона работает в полном объеме, в связи с ухудшением погодных условий, сотрудники КП «Николаевкоммунтранс» приняли все меры для обеспечения бесперебойного вывоза ТБО и его принятия на полигон.

11:13 В Службе автодорог Николаевской области сообщают, что на данный момент проезд всеми автомобильными дорогами государственного значения обеспечен. Ограничение движения отсутствуют.

10:31 В отделе информационного обеспечения Николаевского горсовета сообщают, что коммунальные службы города продолжают ликвидацию последствий непогоды. Как отмечают в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета сегодня для расчистки дорог было задействовано 28 единиц снегоуборочной техники КП «ЭЛУ автодорог» и 13 единиц единицы техники предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территориях районов. В борьбе с гололедом использовано 51 тонна соли и более 18 тонн песка.

Для расчистки от снега дорог, улиц частного сектора и остановок привлечено 141 человек.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета сообщили, что все важные объекты социально-гуманитарной сферы обеспечены продуктами первой необходимости, отключений электроснабжения не зафиксировано. Все котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» работают в штатном режиме.

10:21 В Ингульском районе работники ЖКП «Південь» не очистили пешеходную зону возле одного из домов и горожанам приходится ходить по проезжей части двора.

Об этом на своей странице в Facebook главред «Преступности.НЕТ» Анатолий Чубаченко.

9:40 Работники коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» работают над расчисткой снега на остановке общественного транспорта и по улице Соборная.

9:22 По прогнозу Николаевского областного центра по гидрометеорологии в связи с выходом очередного южного циклона днем ​​2 марта и в течение суток 3 марта на территории Николаевской области и в Николаеве ожидается осложнение погодных условий, сообщают в пресс-службе ГСЧС Николаевщины.

Метеорологи ожидают осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки. Также возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах – гололедица, снежный накат.

Резкие колебания температуры воздуха ночью 2 марта – 15-20˚ мороза, днем ​​2 марта и на протяжении суток 3 марта с повышением температуры воздуха от 2˚мороза до 2˚ тепла.

4 марта ожидается прекращение осадков и явлений, снижение температуры воздуха ночью до 8-13˚ мороза, днем ​​до 3-8˚ мороза.

В ГСЧС обращаются к гражданам с просьбой не забывать о правилах безопасного поведения – такие резкие колебания температуры могут привести к другим опасным природным явлениям: гололед, обледенение и т.д., которые являются не менее опасными, чем снежные заносы. В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения 101.

9:14 Начальник Главного управления Госслужбы чрежвычайных ситуаций в Николаевской области Максим Грицаенко на своей странице в Facebook сообщил, что с начала осложнения погодных условий подразделения ГУ ГСЧС области привлекались 88 раз. Спасатели задействовали 68 единиц техники и 203 человека личного состава.

За период сложных погодных условий из снежных заносов изъяли 166 автомобилей, оказали помощь 345 гражданам, из них доставлены в больницы семеро больных.

Для расчистки автодороги М-14 «Одесса - Мелитополь – Новоазовск» привлекали тяжелую инженерную технику аварийно-спасательного отряда специального назначения – специальный аварийно-спасательный автомобиль КрАЗ с шнекороторной установкой и инженерную машину разграждения ИМР-2. С помощью этой техники расчищено 190 километров автодорог, изъято из снежных заносов 60 единиц техники, в том числе 14 автобусов и 20 большегрузных автомобилей, оказана помощь 112 лицам, из которых 19 детей.