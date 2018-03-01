Непогода на Николаевщине: к очистке города и области привлекли безработных

В четверг, 1 марта, на территории Николаевской области продолжился сильный снегопад, ликвидацией последствий которого занимаются коммунальные службы.

«Преступности.НЕТ» продолжает следить за развитием событием.

Подробнее о том, как справлялись с последствиями непогоды на Николаевщине 28 февраля, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Информация постоянно обновляется…

15:32 Как сообщает Служба автодорог Николаевской области, проезд по трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» обеспечен. Также отмечается, что работы по очищению и обработке противогололедными смесями ведутся круглосуточно.

15:01 К очистке микрорайона Кульбакино привлечена снегоуборочная техника Николаевского тепловозоремонтного завода.

14:54 В Николаевском областном центре занятости сообщили, что к уборке снега в рамках оплачиваемых общественных и временных работ привлекли также 125 безработных, которые состоят на учете, уже подключились. Всего, по словам директора ОЦЗ Дмитрия Оборонько, планируется задействовать около 200 человек.

«На протяжении трех последних дней центры занятости области активно сотрудничают с администрациями районов, сельскими, поселковыми советами, объединёнными территориальными общинами и предприятиями по организации общественных и временных работ по уборке снега. В Николаеве около 20 человек помогают расчищать улицы от сугробов. В районах области также проходят общественные работы, направленные на борьбу со снежной стихией, больше всего безработных задействованы в Витовском, Арбузинском, Новоодеском, Врадиевском, Братском районах. Мы планируем продолжать работу в этом направлении, пока будет такая необходимость», – отметил Д.Оборонько.

По его словам, финансирование общественных работ осуществляется на паритетном принципе за счет средств местных бюджетов и Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Временные работы полностью оплачивает работодатель. И в том, и в другом случае, участвуя в таких работах, безработные продолжают получать пособие.

14:37 Администрация Ингульского района сообщает, что на данный момент продолжается расчистка от снега тротуаров и остановок общественного транспорта. Расчищены территории больничных учреждений областного и местного значения. В борьбе со снежными заносами задействовано 11 единиц спецтехники. В ликвидации последствий снегопада участвовали КП «Дорога», ООО «Карс Клининг», ЖКП НГС «Юг», в/ч А3406, ООО «Транспорт Плюс», ГКП «Николаевводоканал», ОАО «Николаевгаз».

14:19 Также в САД Николаевской области отмечают, что обеспечен проезд по трассе Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг».

14:05 В Службе автомобильных дорог Николаевской области сообщают, что проезд по автодороге Т-15-06 «Николаев-Доманевка-Березки» обеспечен.

13:56 Как сообщают наши читатели, в районе перекрестка улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского дорога очень скользкая. К примеру, пешеходный переход превратился практически в каток. В одном из случаев под колеса внедорожника едва не попала женщина, которая подскользнулась и упала на переходе. При этом водитель внедорожника ехал на красный свет. Ему удалось выехать на встречную полосу и избежать наезда на женщину. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

13:00 Начальник ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко на своей странице в Facebook сообщил, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

«В общем задействовано 25 единиц техники и 72 человека личного состава. Привлечена тяжелая инженерная техника аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, а именно специальный аварийно-спасательный автомобиль КрАЗ с шнекороторной установкой и инженерная машина разграждения ИМР-2. Работает 4 мобильные пункты обогрева и 245 стационарных», - говорится в сообщении.

Он отметил, что по состоянию на 12:00 спасатели достали из снежных заносов 80 автомобилей и оказали помощь 330 лицам.

Также спасатели вытащили из снега 8 карет скорой медицинской помощи. Такие случаи зафиксировали в Корабельном и Центральном районах города Николаева, Березнеговатском, Баштанском, Веселиновском и Первомайском районах области.

12:50 В отделе информационного обеспечения Николаевского горсовета сообщают, что по состоянию на 12:00 1 марта на очистке дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов в городе труда работают 28 единиц техники КП «ЭЛУ автодорог» и 41 единица привлеченной техники предприятий, учреждений и организаций. Снег убирают 290 работников коммунальных предприятий города. Проезд обеспечен.

Также отмечается, что электроснабжение в городе осуществляется в штатном режиме за исключением отключения отдельных домовладений микрорайона Варваровка.

12:25 В Очакове военнослужащие 73 морского центра специальных операций расчистили спортгородок на территории части и вышли чистить от снега улицы.

11:55 Депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook рассказал, что десять единиц техники группы компаний «ПАЕК» расчищают дороги в районах и освобождают застрявших.

11:50 Власти Вознесенска призвали людей убрать снег у своих домов и предприятий, выйдя убирать у здания исполкома.

11:45 Главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова отчиталась о чистке снега на территории учреждения.

11:30 Депутат Николаевского городского совета Евгений Рымарь считает, что «городские власти справились со стихией».

«Основные и стратегические направления расчищены. Транспорт ходит. Почему не чистят второстепенные улицы частного сектора и переулочки? В городе существует масса стратегически важных объектов, таких как роддомы, больницы, городская свалка. Первым делом снегоуборочная техника чистит эти направления. К сожалению, нигде в мире не придумали метод где снег чистится сразу и везде», - написал он у себя на странице в соцсети.

11:20 На проспекте Центральном, не доезжая до остановки Соборной со стороны улицы Декабристов, произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутного такси. В связи с этим на данном участке затруднено движение. Простаивают несколько троллейбусов.

В микрорайоне Водопой по улицам Апрельской и Ноябрьской не чистят проезжую часть, в связи с чем некоторые автомобили застревают, не могут проехать из-за снега на дороге.

11:15 В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что ночью 1 марта спасатели возле пгт Александровка на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» освободили из снежного заноса пассажирский автобус «ВАН ФУВ», который следовал по маршруту «Киев-Каланчак», в котором находилось 27 пассажиров. Спасатели во взаимодействии с субъектами реагирования на чрезвычайные ситуации осуществили пересадку на резервный автобус и доставили пассажиров в СПТУ Вознесенска.

Отмечается, что этой же ночью спасатели Вознесенска оказывали помощь мужчине, который также пострадал от непогоды и нуждался в медицинской помощи.

11:00 По информации управления образования Николаевского горсовета несмотря на снегопад и метель дошкольные учреждения города работают в нормальном режиме.

10:35 Проезд для грузового транспорта открыт по всем трассам области кроме трассы М-14, которая проходит через Херсон, Николаев и Одессу. На данный момент проезд по этой трассе не рекомендован для легкового транспорта.

В то же время экстренные службы продолжают доставать из сугробов легковые автомобили на одесском направлении. В том числе, и автомобили с детьми.

10:31 В Службе автодорог в Николаевской области показали видео состояния дороги Н-24 в районе Троицкого моста возле Новой Одессы.

10:28 В Очакове коммунальщики, военные и сельскохозяйственные предприятия к утру расчистили центр города и перешли к второстепенным улицам. Очаковские школы и детсады работают в штатном режиме, пишет «Очаков.NET» со ссылкой на местные власти.

10:22 Ряд высших учебных заведений Николаева отменили занятия и отпустили студентов и преподавателей по домам.

При этом базы такси города подняли тариф на 40-70%.

10:15 На проспекте Центральном в районе Центрального стадиона произошел обрыв контактной линии троллейбуса.

10:08 В связи с ухудшением погодных условий управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации сообщает, что движение автобусов по основным направлениям Одессы, Киева, Херсона, Винницы, Днепра, Кропивницкого, Снигиревского и Веселиновского, отменено.

«Учитывая ухудшение погодных условий, отменены все рейсы с автостанции НОПАС (Николаевский автовокзал, - ПН)», - написал и.о. руководителя САД в Николаевской области Андрей Максименко на своей странице в Facebook.

09:52 Вице-губернатор Валентин Гайдаржи на своей странице в Facebook сообщает, что на протяжении всей ночи на трасах области работала техника облавтодора + привлеченная.

«Дорожные службы и спасатели работали круглые сутки. Но самым сложным из-за осадков и переметов (достигающих в некоторых местах до 2 м) остается участок трассы М-14 от Николаева до Коблево. С 3:30 утра там в усиленном режиме работают шнекоротерная машина, ИМР (танк), а также привлеченная техника предприятий, Из-за переметов связанных с сильным ветром есть затруднения в прохождении и расчистке этого участка. Всем машинам, которые попали в непогоду и буквально застряли в снегу, оказывают помощь спасатели. В первую очередь эвакуируются дети, обспечивается их доставка на автостанции», - написал Гайдаржи.

По его словам, сейчас на М-14 дополнительно работает ИМР.

«Мы находимся в Красном, дальше идем на Коблево. Полиция и ГСЧС вместе с нами ведет разъяснительную работу для водителей. Помогаем всем, кого встречаем по трассе - либо вытягиваем сразу, либо объясняем как действовать (если в авто только взрослые с запасами топлива) - чтобы они ни в коем случае не двигались дальше и ждали подкрепления от спасательных служб», - добавил вице-губернатор.

По информации «Преступности.НЕТ», в ближайшее время не планируется открытие одесского и херсонского направлений для грузового транспорта.

Что же касается киевского направления, то проезд от Николаева до Новой Одессы обеспечен.

09:37 Для ликвидации последствий непогоды на территории Николаевской области от ГСЧС задействовано 37 единиц техники и 142 человека личного состава.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Из снежных заносов изъято 55 автомобилей, оказана помощь 133 лицам, из них доставлены в больницы 5 больных людей», - говорится в сообщении.

Мобильные группы ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области работают по всем направлениям в пределах области.

«На автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск работает тяжелая инженерная техника аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, а именно специальный аварийно-спасательный автомобиль КрАЗ с шнекороторные установкой и инженерная машина разграждения ИМР-2», – говористя в сообщении.

По информации «Преступности.НЕТ», на одесской трассе сугробы местами достигают в высоту до 2 метров.

09:31 Городская власть Николаева обращается к автолюбителям с просьбой не мешать работе снегоочистительной техники и по возможности объезжать трамвайные пути, чтобы не формировать слой гололеда.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

«Сейчас специализированная техника работает на автодорогах, расчищая их от снега. Однако припаркованный вдоль дорог автотранспорт становится препятствием для снегоуборочной техники. Городская власть обращается к водителям с просьбой не оставлять вдоль дорог свои автомобили, чтобы не мешать работе городских служб», - говорится в сообщении.

09:30 В Николаевском горсовете сообщают, что снегоуборочная техника КП «ЭЛУ автодорог» в течение суток трижды осуществила очистку основных магистралей Николаева в соответствии с утвержденным планом. Из снежных заносов вытащили 5 тяжеловесных машин.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

«Утром 1 марта коммунальные службы продолжают убирать снег на дорогах. Перевозка пассажиров осуществляется в обычном режиме. Временные трудности с транспортным сообщением только в мкрн Малая Корениха. Благодаря тому, что в течение ночи постоянно очищались трамвайные пути с помощью двух единиц специализированной техники КП «Николаевэлектротранс», трамваи, как и троллейбусы, вышли на маршруты», - говорится в сообщении.

Подъезды к основным социальным объектам расчищены.

«На рассвете в районах города начала работать малая механизация: очищают снег на тротуарах, подходах к остановкам общественного транспорта, территорию на остановках. Сегодня утром к освобождению из снежного плена мкрн Варваровка будут привлечены силы военной части. Порывов на электро- и теплосетях, троллейбусных контактных сетях не зафиксировано», - добавили в горсовете.

09:25 В Ингульском районе во дворах улиц Молодогвардейская, 28-й Армии снег почти не чистится коммунальными службами.

Тем временем на проспекте Богоявленском рабочие КП «Дорога» занимаюится очисткой остановок общественного транспорта от снега.

09:17 Общественный транспорт в Николаеве вышел на маршруты.

Трамвайные пути на проспекте Богоявленском почищены от снега.

08:40 За сутки подразделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области привлекались 26 раз для оказания помощи водителям, которые оказались в снежной ловушке.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

«В общем задействовано 26 единиц техники и 98 человек личного состава. Из снежных заносов изъято 27 автомобилей, оказана помощь 93 лицам, из них доставлены в больницы 5 больных людей. Для расчистки автодороги М-14 привлечена тяжелая инженерная техника аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области, а именно специальный аварийно-спасательный автомобиль КрАЗ с шнекороторные установкой и инженерную машину разграждения ИМР-2», – сообщили в управлении.

08:22 КП «ЭЛУ автодорог» Николаевского горсовета отчиталось о том, что техника предприятия занимается повторной чисткой дорог города от снега, а также чисткой тротуаров.

«1 марта. Время 5:10 утра. В связи с продолжающимся снегопадом, техника работает не прерываясь. Очистив все дороги, утвержденные ДЖКХ Николаевского горсовета, бригады выходят на повторную очистку этих-же дорог. Сейчас идёт третий цикл очистки. Основная задача - обеспечить к утру проезжаемость для общественного транспорта», – говорится в сообщении.