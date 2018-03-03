В Вознесенске горел жилой дом, спасателям удалось спасти его от полного уничтожения

В субботу, 3 марта в городе Вознесенск в Николаевской области горел жилой дом, спасателям удалось ликвидировать возгорание и спасти помещение от полного уничтожения.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о происшествии по улице Лермонтова на спецлинию поступила от случайного прохожего в 00:42. По его словам из-под крыши жилого дома вырывались «клубы» дыма. На место происшествия выезжала 12 Государственная пожарно-спасательная часть.

По прибытию спасатели установили, что огнем охвачена жилая комната и есть угроза распространения пламени на весь дом. Благодаря своевременно принятым мерам спасателей в кратчайшие сроки удалось локализовать пожар и в 01:20 ликвидировать горение на площади 20 квадратных метров, тем самым спасая помещения от полного уничтожения.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что в Корабельном районе Николаева в среду, 28 февраля, спасатели ликвидировали пожар жилого дома на улице Сагайдачного.