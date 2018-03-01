Николаевские спасатели ликвидировали пожар комнаты и чердака жилого дома

В Корабельном районе Николаева в среду, 28 февраля, спасатели ликвидировали пожар жилого дома на улице Сагайдачного.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 07:05 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома. По указанному адресу выехал дежурный караул 5-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что горит комната и чердак жилого дома.

«В 7:21 пожар локализован и в 08:30 полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Благодаря своевременно принятым мерам удалось уберечь дом от полного уничтожения», – говорится в сообщении.

К тушению привлекались три единицы техники и 10 человек личного состава. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним, что на Николаевщине спасатели на месте пожара обнаружили тело 81-летнего мужчины.