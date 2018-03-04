В Кривом Роге обрушилась крыша на предприятии – из-под завалов извлекли тело погибшего рабочего

В Днепропетровской области на промышленном предприятии «АрселорМитталл Кривой Рог» произошел обвал крыши конвертерного цеха, в результате чего погиб один сотрудник.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 3 марта в 21:14 произошло разрушение металлической крыши неработающего отделения конвертерного цеха, в котором проводились ремонтные работы.

К месту чрезвычайного происшествия были направлены спасательные подразделения ГСЧС. На месте спасателями было установлено, что под завалами находился работник в возрасте ориентировочно 25 лет.

По данным ведомства, к его поискам были привлечены 54 человека, 10 единиц техники, а именно:

«По состоянию на 11:15 тело погибшего визуально обнаружили. В 12:30 тело было извлечено из-под завалов», - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Новом Буге Николаевской области обрушилась часть здания местной общеобразовательной школы №1.