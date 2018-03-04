На Николаевщине на месте пожара нашли труп мужчины

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В селе Петровка Николаевского района Николаевщины 3 марта на месте пожара в квартире по улице Бондаренко обнаружили тело 52-летнего мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям позвонили соседи мужчины. При проведении разведки спасатели установили, что очаг пожара находится в квартире на втором этаже. Из-за плотного задымления пожарным пришлось работать в средствах защиты органов зрения и дыхания. Тело мужчины обнаружили во время тушения пожара. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что ранее в Вознесенске горел жилой дом.

Вадим Богданов

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