На Николаевщине по неустановленным причинам горела хозпостройка с автомобилем внутри

Во вторник, 6 марта, спасатели ликвидировали пожар частного домовладения и автомобиля в селе Виноградовка Баштанского района.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 13:00 на линию «101» поступила сообщение о пожаре на территории частного домовладения по адресу: ул. Вишневая с. Виноградовка.

По вызову выехало Дежурное отделение 7-й Государственной пожарно-спасательной части. Выяснилось, что огнем охвачено деревянное хозяйственное здание с шиферной кровлей и легковой автомобиль «Таврия-Нова», который находился внутри.

«Благодаря принятым мерам пожарным удалось не допустить распространения пламени на жилой дом, к которому пристроено данное сооружение. В 13:39 пожар площадью 15 м.кв. локализован, в 14:10 - ликвидирован, его причина устанавливается», – говорится в сообщении.

От ГСЧС задействовано четыре человека личного состава и одна единица техники. Дополнительно на месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в селе на Николаевщине по неустановленным причинам горел гараж.