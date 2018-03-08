Спасатели помогли доставить в больницу жителя Николаевщины, у которого случился микроинсульт

Во Врадиевке 8 марта спасатели помогли доставить в больницу 53-летнего сторожа склада, у которого случился микроинсульт.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«Скорая помощь» застряла в снежном сугробе и не смогла добраться до пострадавшего. К месту вызова выехал дежурный караул на специальном аварийно-спасательном автомобиле повышенной проходимости. Фельдшера «скорой» доставили на место для оказания первой неотложной помощи, а затем больного госпитализировали.

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели вытащили из снежного заноса грузовик.