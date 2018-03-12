На Николаевщине из-за неосторожного обращения с огнем горел дом

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В воскресенье, 11 марта, в селе Николаевка Казанковского района Николаевщины горел заброшенные дом.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так,в  12:04 на пункт связи 17 Государственной пожарно-спасательной очевидцы сообщили о пожаре в доме по улицы Елены Телиги. Прибывший дежурный караул подразделения выяснил, что дом не эксплуатируется и на момент пожара хозяина в здании не было.

Уже в 12:28 пожар локализовали,  а  в 12:46 - полностью ликвидировали его на площади 10 квадратных метров. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Отмечается, что к тушению привлекались 1 единицы техники и 4 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за короткого замыкания электросети горел жилой дом.

Людмила Жерновская

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