В Николаеве спасатели помогли ребенку, который застрял ногой в батарее отопления

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В Заводском районе Николаева в понедельник, 12 марта, трехлетний мальчик застрял в батарее отопления.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 17:00 спасателям сообщили, что трехлетний мальчик застрял ножкой в ​​батарее отопления на улице Шоссейной. Самостоятельно и с помощью взрослых справиться не удалось.

Спасатели аварийно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью подручных средств освободили ногу ребенка. Отмечается, что в медицинской помощи он не нуждался.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине мальчик с трехметровой высоты упал в подвал «недостроя» и ушиб грудную клетку.

Людмила Жерновская

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