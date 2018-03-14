На Николаевщине спасатели потушили пожар в жилом доме и не допустили уничтожения здания

Во вторник утром, 13 марта в поселке городского типа Арбузинка в Николаевской области произошел пожар в жилом доме.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, информация о пожаре в частном одноэтажном доме на улице Яблоневой в Службу спасения «101» поступила в 5:10 от соседки, которая заметила дым из-под кровли крыши.

На вызов прибыл дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части. На месте установлено, что огнем охвачено помещение дома на площади 40 квадратных метров. Пожарные ликвидировали пламя и не допустили уничтожения здания. В 5:30 пожар был локализовали, 5:43 - ликвидировали, его причина устанавливается.

От ГСЧС привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 марта, в селе Николаевка Казанковского района Николаевщины горел заброшенный дом.